“Cina nemico numero uno” Gli Usa e il pressing sulla Nato per scordarsi di Putin

(Di martedì 29 novembre 2022) Gli Usa stanno facendo pressioni sugli alleati dell'Unione Europea affinché assumano una posizione più dura nei confronti della, nel quadro della strategia di Washington che punta a contrastare l'influenza di Pechino nell'area dell'Indo-Pacifico. A riportare il retroscena è il Financial Times, sottolineando che la Repubblica popolare resta la prioritàuno nella politica estera del presidente americano Joe Biden che punta a riportarla in cima all'agendadopo che l'invasione della Russia in Ucraina ha catturato completamente l'attenzione mediatica e dei leader politici europea. Del tema se ne parlerà in occasione della riunione in Romania dei ministri degli Esteri dell'Alleanza atlantica, in programma tra oggi e domani.