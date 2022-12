Voci dal carcere | Anna si racconta – sesta parte

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ecco ladella narrazione di, detenuta presso ildi Pozzuoli. La sua storia ha appassionato tanti lettori. Per ripercorrere le tappe precedenti, ecco di seguito i link: CLICCA QUI per la prima; CLICCA QUI per la seconda; CLICCA QUI per la terza; CLICCA QUI per la quarta; Il Blog di Giò.