ilGiornale.it

...dalle grandi ambizioni di innovazione siano rimaste fuori le storie dell'umana quotidianità... Per maggioresi riporta direttamente l'intero comma 2, che bene aiuta a comprendere la ...... in realtàdallo stesso Thomas Forrester grazie ad una app in grado di riprodurre le voci ... sebbene gli spoiler per ora non rivelino concosa accadrà, è piuttosto prevedibile che il ... "Va fatta chiarezza". Renzi e Bonetti chiedono verità per Miriam "Affidata ai satanisti e violentata": la vicenda giudiziaria portata alla luce da IlGiornale suscita le reazioni della politica. Renzi e Bonetti chiedono al governo di intervenire ...Con una interrogazione consiliare Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione , interviene sull’annosa vicenda di piazza Duomo. Un importante elemento di novità, infatti, è stato introdotto dall ...