Tavassi e Spinalbese | scambio di confidenze al Gf Vip | Cosa si sono detti

(Di lunedì 28 novembre 2022)siscambiati delleal Grande Fratello Vip 7. Ecco quali Edoardoha conquistato tutti, pubblico, vipponi e web da quando ha varcato la porta del reality Il Grande Fratello Vip 7. Nella casa del Gf Vip il vippone ha instaurato un bel rapporto con i compagni d’avventura con il suo modo di fare simpatico e ironico. All’inizio ha anche rivelato di voler trovare la sua donna nella Casa e ha puntato Micol Incorvaia con la quale c’è un bel feeling. Proprio in queste ore il vippone ha chiacchierato con Antoninoa sorpresa ha cambiato idea sul fatto di volersi fidanzare. Infatti Edo ha dichiarato che vuole uscire dalla Casa single. Ma non solo: ha anche chiesto però ad Antonino un posto dove poter avere dei rapporti nella Casa senza essere ...

"Lo penso anch'io", ha confermato. Non è chiaro, però, se i due fossero davvero nascosti sotto le coperte come era già accaduto ad Antoninoe Oriana Marzoli, lasciandosi prendere ...... che di recente si è infuriata con Edoardo Donnamaria: Guendalinapunta il dito contro la ...inoltre ha puntato il dito contro Oriana Marzoli per la frase infelice detta ad Antonino, ...Charlie Gnocchi e Antonino si sono lasciati andare a chiacchiere da spogliatoio veramente di livello basso, il web chiede l'espulsione. Cosa succederà staseraGli autori del GF Vip 7 dimenticano i microfoni accesi e ridono della linea della vita di Edoardo Donnamaria, che ascolta tutto.