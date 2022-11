Taranto-Crotone | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mercoledì 30 novembre, alle ore 18, allo stadio “Iacovone”, si disputerà il match, valido per la 16.a giornata del girone C del campionato diC. Prima di scoprireintv e, ecco una breve presentazione del match. Ilha 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 9 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Potenza-Catanzaro,LIVE OGGI etv Rai Sport?...

Ilsarà impegnato mercoledì 30 novembre allo Stadio Erasmo Iacovone, in casa deldi Ezio Capuano. Un match sulla carta abbordabile. Gli squali saranno successivamente chiamati ad ...Cerignola: Collu: Nicolini Turris - F. Andria: Virgilio V. Francavilla - Pescara: Centi Viterbese - Gelbison: DelrioUtilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La squadra di Vivarini domina lo scontro al vertice e allunga in vetta al girone C. Rallenta il Pordenone, la Reggiana mantiene il comando.