Soffocati dalla dittatura Non è solo il Covid | i cinesi non ne possono più Xi reprime | ma non potrà ignorarli

(Di lunedì 28 novembre 2022) Giorni di proteste in Cina contro la strategia zero-, con inedite contestazioni al leader. Maurizio Scarpari (Ca' Foscari) ad Huffpost: "La leadership è fortissima. Tra repressione e contenimento, la situazione non sfuggirà di mano. Salterà qualche testa e proveranno a introdurre il vaccino Pfizer"

L'HuffPost

Il fango li restituisce morti. Dopo averli travolti, scagliati,colonna dei dispersi passano a quella dei defunti, di ora in ora. Si smette di sperare e di illudersi. È successo per Eleonora Sirabella, commessa di 31 anni, la prima vittima ...... ma i datori di lavoro stanno cercando di resistere, poiché essi stessidall'aumento dei ... L'accordo concordatocasa automobilistica e dal sindacato metalmeccanico IG Metall è simile a ... Soffocati dalla dittatura. "Non è solo il Covid, i cinesi non ne possono più. Xi reprime, ma non potrà ignora… Quest’anno ricorre il 50° anniversario del mitico 1968, l’anno più turbolento, discusso, decisivo del dopoguerra. Il pensiero unico imposto negli ultimi cinque decenni dalle sinistre di governo, ormai ...Venerdì 2 dicembre debutta al teatro Sannazaro “Il compleanno” di Harold Pinter per la regia di Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci Fernando Maraghini Alessandro Sa ...