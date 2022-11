Ischia | Calderoli | con autonomia stop a scaricabarili'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Credo che l'differenziata abbia il compito di stabilire una volta per tutte chi fa che cosa e di chi sono le responsabilità, in modo che non si possa più assistere aper cui nessuno poi ha fatto nulla, né in termini di demolizioni né di prevenzione". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Robertointerviene, a margine dell'evento Lombardia 2030, sul disastro avvenuto ae su eventuali responsabilità.

Corriere Milano

Ovviamente giunta al gran completo, per il vicepremier Salvini e il ministroe Pichetto ... tutti in piedi, per. fabio.massa@affaritaliani.it Iscriviti alla newsletter...Roberto, Daniela Santanché, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin. I lavori si sono aperti con un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia die con ... Regionali, Fontana: il 12 e 13 febbraio confermeremo gli equilibri nazionali. Calderoli: autonomia entro un anno Milano, 28 nov. (Adnkronos) – “Credo che l’autonomia differenziata abbia il compito di stabilire una volta per tutte chi fa che cosa e di chi sono le responsabilità, in modo che non si possa più assis ...Ha preso il via al Pirelli HangarBicocca l'evento Lombardia 2030 organizzato da Regione Lombardia, su iniziativa del presidente Attilio Fontana, e al quale prenderanno parte, tra gli altri, il vice p ...