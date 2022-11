Il Pnrr a Napoli vale un miliardo di euro | accordo per i controlli Comune-Guardia di Finanza

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl, acirca 1di. Per evitare che questi finanziamenti così ingenti e così decisivi per il futuro della città finiscano preda della camorra e del malaffare,dihanno firmato oggi un protocollo d’intesa al fine di serrare i. “Dalle scuole ai parchi, dall’Albergo dei poveri a Castel dell’Ovo, dall’ex mercato ittico fino alle trasformazioni urbane che abbiamo in progetto con le Vele di Scampia e nell’area di San Giovanni a Teduccio, nei prossimi mesi, faremo gare molto importanti. Per questo motivo, quest’che abbiamo chiuso con ladiè fondamentale e potrà evidenziare ...

... un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Comune dicon l'obiettivo condiviso di implementare la reciproca collaborazione a tutela del corretto impiego delle risorse del. L'...... e uno che riguarda interventi di carattere straordinario che attengono alla sfera delper un ... Il costo dell'energia ha impattato per la gran parte della quota ricevuta per il Patto per, ... Pnrr: intesa Comune Napoli-Gdf per controlli su uso fondi - Campania Il sindaco Manfredi e il comandante provinciale delle fiamme gialle hanno firmato un protocollo d'intesa per la tutela dei fondi del Pnrr ...