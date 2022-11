I 7 errori di Meloni in economia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha sostituito Draghi perché alle elezioni gli italiani hanno votato di più l’unico partito che era all’opposizione, Fratelli d’Italia. Si aspettavano – crediamo – anche scelte diverse in campo economico, rispetto al precedente governo. Ininvece il nuovo governo – stando alle ultime notizie – taglia deficit, superbonus e reddito di cittadinanza, e per le bollette mette a disposizione un terzo di quello che il governo dà in Francia e Germania e pensa solo a come va il Btp, cioè a compiacere il mercato finanziario. Più precisamente: 1. limita il superbonus per ristrutturazioni ed efficienza energetica (cosa che Draghi diceva di voler fare, ma in realtà poi ha lasciato andare avanti perché gli ha fatto aumentare il Pil dell’1,3%); 2. riduce il deficit che era intorno al 5,5% nel 2022 al 3,6% nel 2023 e stanzia solo 9,5 mld + 21 miliardi ...