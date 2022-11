Frana di Ischia | a Casamicciola si continua a scavare in cerca dei dispersi

- E' salito a 8 il bilancio delle vittime, stamane recuperato il corpo di Michele Monti, 14 anni. Morti anche i due fratellini, ancora dispersi i genitori e altre due persone. Polemiche per l'appello ...Il paese non ha bisogno di decisioni emotive' Sullo stesso argomento:, a Casamicciola i soccorsi al lavoro per rimuovere il fango Le immagini dellasull'isola diIl successo del ...È scontro sul nome del commissario per la gestione dell'emergenza proposto ieri dal governo dopo la frana che ha colpito ...L'ultima vittima accertata, il fratello 15enne dei due bimbi trovati ieri, porta a otto il bilancio delle vittime. Ancora quattro i dispersi, mentre gli sfollati salgono a 230. Le associazioni ambient ...