Coppa del Mondo | Combinata nordica | sette azzurri convocati per la seconda tappa

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladeldi, dopo la primaa Ruka si sposta a Lillehammer, dall’1 al 4 dicembre. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha confermato quasi totalmente gli uomini visti in Finlandia: Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Domenico Mariotti ed Aaron Kostner, a cui si aggiungerà Alessandro Pittin. Tra le donne in scena Annika Sieff e Veronica Gianmoena. A seguire il calendario completo: Gio. 01/12 –del– Provisional Competition Round Gundersen femminile Lillehammer (Nor) – ore 19.30 Ven. 02/12 –del– Provisional Competition Round Gundersen maschile Lillehammer (Nor) – ore 12.00 Ven. 02/12 –del– Gundersen HS100/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ...

