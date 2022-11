Blur | arriva la reunion | una data in Italia nel 2023!

(Di lunedì 28 novembre 2022)tornano in! Lucca Summer Festival è entusiasta di annunciare che isi esibiranno in uno spettacolo molto speciale presso l’area di fianco le Mura di Lucca sabato 22 luglio 2023. Sarà l’unico concerto deiine il primo spettacolo nel nostro paese dal 2013. L’evento vedrà Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree riunirsi comeper L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Muse innel 2023 con due date! Iron Maiden innel 2023: tutte le info sui biglietti Blink-182:e tour, c’è anche unain! Pantera: annunciate altre date per il tour ...

Graham Coxon ha dichiarato: "Non vedo davvero l'ora di suonare di nuovo con i miei fratelli Blur e di rivisitare tutte quelle grandi canzoni i live dei Blur sono sempre ..." La settimana scorsa i Blur hanno annunciato il ritorno dal vivo con una data a Wembley, oltre ad altri live in Francia e in Irlanda.