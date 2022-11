Basket | Miwa beffata a fil di sirena | il Casapulla vince all’ultimo tiro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLotta e combatte laEnergia nella trasferta dicontro la One Team, alla fine di una partita molto combattuta, decisa al fil didai locali. E’ stata una gara sostanzialmente in equilibrio, con i locali che a più riprese scappano e vengono ripresi dai cinghiali, con la batteria dei lunghi Alunderis e Lucarelli in grado di supportare con qualità la solita prestazione sopra le righe di Taylor Garcia, che alla fine dei giochi sarà il top scorer della gara con 22 punti. Quattro quarti di grandissimo equilibrio, con gli uomini di Parrillo, malgrado una gara in cui sono stati prevalentemente sotto nel punteggio, hanno dato a più riprese la sensazione di poterlare , piazzando un sorpasso importante all’alba del quarto quarto. Un + 3 che ha generato la parte più calda ...

