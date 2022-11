Autonomie | Calderoli | ' vanno ricreate Province con elezione diretta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia, che debba essere eletto nel suo presidente e nel consiglio con una". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e leRobertointervenendo all'evento Lombardia 2030 in corso a Milano. "Purtroppo moltissimi Comuni, in Italia e in Lombardia, hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delleche potevano svolgere funzioni per conto dei comuni più piccoli. Credo che la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, comuni gradi e piccoli sia qualcosa di determinante" conclude.