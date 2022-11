Anche Salvini attacca Pichetto Fratin | “Qualcuno vuole arrestare i sindaci | io voglio proteggerli”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Avevano fatto infuriare l’Anci e il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale le parole del ministro forzista per l’Ambiente e per la Sicurezza energetica Gilberto, secondo cui la ricetta per combattere l’abusivismo edilizio (di cui si discute molto dopo il dramma di Ischia) è quella di “mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare perché inon devono lasciare costruire”. Adesso, ad indignarsi per queste parole certamente fuori luogo in un momento drammatico come quello attuale, non sono stati solo i “diretti interessati”, ma pure membri stessi del Governo che hanno preso prontamente le distanze dalle ardite affermazioni del loro “collega”. Uno su tutti il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Matteoche, in occasione dell’evento ...