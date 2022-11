Zenit-Spartak | rissa in campo con calci e pugni 6 espulsi VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Scintille durante i minuti di recupero dell’ultimo turno della fase a gironi di Coppa di Russia:e sei cartellini rossi, tre per parte. LoSan Pietroburgo ha vinto aidi rigore 4-2 sulloMosca dopo che i 90 minuti e i supplementari erano finiti a reti inviolate. Un successo che ha permesso alla squadra di Sergej Semak di poter raggiungere i playoff in Coppa di Russia mente il k.o. è stato indolore per loche ha comunque chiuso primo nel Gruppo B. Sul risultato di 0-0 l’atmosfera si è improvvisamente surriscaldata nel corso dei minuti di recupero oltre il novantesimo. Scontri violenti traatori con, l’arbitro non è riuscito a controllare la situazione che si è provata a contenere dopo alcuni minuti ...

Goal.com

Calcio - RissaMosca in Russia durante la fase a gironi della Coppa di Russia . Una rissa quasi senza precedenti quella che si è venuta a creare nel finale di partita. RissaMosca E' ...Clamoroso in Coppa di Russia 2022 , dove è andata in scena la sfida traSan Pietroburgo eMosca . Al 96 e con il punteggio fermo sull'1 - 1, si è scatenata una maxi - rissa che ha coinvolto numerosi giocatori. L'arbitro ha provato a dividere i giocatori in ... Coppa di Russia ad alta tensione: 6 espulsi in Zenit-Spartak Il derby turco di Smirne è stato sospeso in via definitiva dopo soli 25 minuti di gioco per disordini sugli spalti (un razzo ha ferito alcuni ...Minuti finali ad alta tensione nell'ultimo turno della fase a gironi della Coppa di Russia. L'arbitro ha tirato fuori sei cartellini rossi, tre per squadra. La sfida è terminata a reti inviolate ...