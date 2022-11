Traffico Roma del 27-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto ancora scarso e senza impedimenti ilsulle strade della capitale segnalato un incidente dalla polizia locale su via in prossimità di via Vincenzo Tieri un secondo incidente poi sulla circonvallazione Ostiense diversi gli appuntamenti che interessano la città nella giornata di oggi nel quartiere Trieste si svolgerà a partire dalle 930 la 33esima maratonina di San Saturnino si partirà da Piazza San Saturnino percorrendo poi le strade del quartiere chiusure temporanee al passaggio dei partecipanti a Montesacro per l’intera giornata si svolgerà una mostra mercato in via Ugo Ojetti che resta chiusa al transito tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviate diverse linee bus zona e soppresse le fermate su via Ugo Ojetti a Rione Prati chiusa al transito via Candia fino alle 20:30 tra via Vittor Pisani ...