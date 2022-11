Saman | i resti trovati nella cascina d Novellara sono stati esumati dopo una settimana

...il corpo di una giovane donna trovata in una cascina a Novellara che potrebbe appartenere a... Itrovati nella cascina abbandonata sono stati predisposti per essere trasferiti e alle 22.20 ...- - > Leggi AncheAbbas, arrestato il padre in Pakistan: l'esclusiva di 'Quarto Grado' Leggi Anche, trovatiumani a Novellara (Reggio Emilia): erano in un capannone vicino al ...I resti - presumibilmente di Saman - trovati nella cascina abbandonata sono stati trasferiti e inviati all'Istituto di Medicina Legale di Milano.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...