Qatar 2022 | la giornata delle sorprese | cadono Giappone e Belgio

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ la, l’ennesima,ai Mondiali in. Il, che poteva ipotecare la qualificazione, cede 1 a o con la Costa Rica, e rimette in gioco anche chi perderà tra Spagna e Germania, nel girone E. Ilcrolla con il Marocco, 0 a 2, e, in attesa di Croazia-Canada, rimescola le carte anche nel girone F, con la squadra africana che sale a 4 punti e quella europea che si ferma a 3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La selezione africana domina la ripresa e vince con merito Il Marocco batte il Belgio 2 - 0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali di. La selezione maghrebina si impone con i gol di Sabiri e Aboukhlal salendo a 4 punti, in vetta alla classifica del girone. Il Belgio rimane a quota 3. Croazia (1) e Canada (0) devono ancora ...Dopo aver battuto il Ghana, sulla strada verso la qualificazione agli ottavi c'è l'Uruguay e Fernando Santos, che alla guida del Portogallo ha vinto Europeo e Nations, indica come affrontare la ...Guarda in diretta dal Qatar tutte le conferenze stampa pre-gara delle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Lo streaming è disponibile, oltre che con l'audio originale, in inglese, fran ...Mentre in Qatar le migliori nazionali del pianeta e i migliori calciatori si contendono la coppa più ambita dell’universo del pallone, arriva una iniziativa speciale di RaiPlay ...