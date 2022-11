Nicotera Marina | ucciso a colpi di pistola in strada | Giuseppe Muzzopappa aveva 38 anni Caccia al killer

Ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in strada. Giuseppe Muzzupappa, un uomo di 38 anni con precedenti, è morto dopo un agguato a( Vibo Valentia ), avvenuto sabato sera. Il killer si è dato alla fuga, forze dell'ordine al lavoro per identificarlo. Esplosione a Bagnara Calabra, Domenico morto a 50 anni: lo ...- Un uomo di 38 anni, Giuseppe Muzzupappa , con precedenti, è stato ucciso nella serata di ieri 26 novembre nella frazionedinel Vibonese. Muzzupappa è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre era in strada, nei pressi di una trattoria. A sparare è stata una persona che si è data alla fuga e che ...Omicidio nel vibonese, vittima il 38enne. È accaduto a Nicotera, nel Vibonese. Indagano i carabinieri NICOTERA, 26 NOV - Un uomo di 38 anni, Giuseppe Muzzupappa, con precedenti, è stato ucciso ieri se ...Costringevano con la forza la figlia di 14 anni a eseguire lavori domestici pesanti e a chidere l'elemosina nei pressi di un supermercato. Disperata, si è rivolta alla polizia e ...