NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di domenica 27 novembre 2022) E' cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

OA Sport

Successo casalingo anche per gli Houston Rockets sugli Oklahoma City Thunder per 118 - 105. Dopo un primo quarto equilibrato (23 - 22), i texani aumentano i giri del proprio motore nella frazione ...Sembra vittima di una maledizione. Gordon Hayward è di nuovo infortunato e con un problema serio da affrontare: la frattura della spalla sinistra. Ha saltato 8 partite dei suoi Charlotte Hornets, ... NBA, i risultati della notte (27 Novembre): successi per Lakers e Raptors, zero minuti per Simone Fontecchio nella sconfitta dei Jazz contro i Suns I Jazz rimediano la quarta sconfitta consecutiva, dopo aver impegnato i padroni di casa Suns per tutto l'arco dei 48'. Jordan Clarkson ha messo i liberi del -1 con 26" alla ...Buon momento per i LA Lakers che si impongono anche su San Antonio (143-138 il finale), conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei gare (7-11 l'attuale record dei gialloviola). Ottima prova di K ...