Maria De Filippi e l’inaspettata confessione su Irama | dopo Amici lo racconta

Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto cosa ha imparato lavorando con la popolare conduttrice di Amici diDeprima e Carlo Conti poi. E il popolare artista, con la sua ...A lui si ispira in tutto e per tutto anche se il successo lo deve aDeche per prima ha creduto nelle sue capacità. Stasera tutto è possibile torna a febbraio con un ciclo di nuove ...Una Maria De Filippi furiosa quella che ha guidato l’undicesima puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 27 novembre. “Colpa” dei ragazzi che non hanno ammesso le proprie… Leggi ...Look rosa cipria per Maria De Filippi ad Amici: la conduttrice ha rinunciato ai tacchi, abbinando al tailleur rosa cipria le scarpe da ginnastica griffate ...