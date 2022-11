Ischia | prefetto di Napoli | Oggi il tempo ci aiuta | intensificate tutte le attività

(Di domenica 27 novembre 2022) “ilcidi più e si sono messe in moto ulteriori, anche di identificazione degli edifici”. Lo ha detto ildiClaudio Palomba, facendo il punto sulledi soccorso anel comune di Casamicciola Terme, colpito ieri mattina da una frana che ha causato, questo il bilancio al momento, una vittima, 4 feriti e 11 dispersi. Palomba ha tenuto un punto stampa in Prefettura al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi insieme ai vertici locali delle forze dell’ordine e al direttore della Protezione civile regionale della Campania Italo Giulivo. “Le abitazioni coinvolte – ha spiegato Palomba – dovrebbero essere 15.con l’ausilio delverranno ...

11.00, due bambini fra gli 11 dispersi Il bilancio della frana che ha investito Casamicciola, a, è di una vittima, 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati. Lo ha riferito ildi Napoli, Palomba, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi. Le abitazioni colpite dal ...Resta di una vittima, 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati il bilancio riferito daldi Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi che ...di, ...Sono 15 le case colpite dal fiume di fango, 11 le persone ancora disperse. Coinvolte due famiglie con 2 bambini neonati. Dispersa 93enne in una casa sommersa dai detriti, i pompieri non riescono a rag ...Soccorritori al lavoro per tutta la notte. Tra i dispersi due famiglie con bambini. Tanti messaggi di cordoglio per la commessa di 31 anni Eleonora Sirabella Le immagini: il disastro e la tragedia di ...