Croazia-Canada 4-1 | doppietta per Kramaric

(Di domenica 27 novembre 2022) Lasoffre ma supera per 4-1 ilin rimonta, nella seconda giornata del Gruppo F ai Mondiali. Un successo che consente ai vicecampioni del Mondo di balzare al comando della classifica del girone con il sorprendente Marocco a quota 4 punti. Nell'ultima giornata Modric e compagni si giocheranno la qualificazione in un autentico spareggio contro il Belgio. La seconda sconfitta di fila, invece, sancisce l'eliminazione matematica delcon una giornata di anticipo. Non è bastato ai canadesi il gol dopo 2' di Alphonso Davies, esterno d'attacco del Bayern Monaco. Laha fatto valere il suo maggior tasso tecnico, ribaltando la partita già nel primo tempo conal 36' su perfetta imbucata di Perisic e con l'ex interista Livaja al 44' su assist di Juranovic. Nella ripresa la ...

