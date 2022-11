La Gazzetta dello Sport

Il Bisontesembra portarsi dietro qualche problema anche ad inizio di terzo set, ma piano, piano la situazione cambia, perché Perugia fa più fatica e perché Herbots da un lato e Nwakalor dall'...Non manca il tema della violenza sulle, con la cruda e potente 'Monolocale', dell'omertà con '... Cagliari (2 e 3 dicembre), Napoli (6 dicembre),(7 dicembre), Carpi (8 dicembre), Lecce (... A1 donne, Firenze abbatte Perugia. In campo Milano CHIUSI - Ieri pomeriggio, per la ricorrenza della Giornata contro la violenza sulle donne, a Chiusi Scalo, presso la ...Un’opera di straordinaria attualità sulla condizione femminile messa in scena dal regista Beppe Navello, autore anche della prima traduzione italiana. Il 30 presentazione di tre volumi, il 1 dicembre ...