Vanity Fair Stories 2022 | Andrea Delogu | «Anche voi siete state fregate da Dirty Dancing?»

Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14). Tema di quest anno The ...Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14). Tema di quest anno The ...Conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice e attrice italiana, è in tournée con il suo spettacolo 40 e sto, in cui racconta le donne alla soglia dei 40 anni, esattamente dove è lei ...Conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice e attrice italiana, è in tournée con il suo spettacolo 40 e sto, in cui racconta le donne alla soglia dei 40 anni, esattamente dove è lei ...