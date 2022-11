Un posto al sole | spoiler | Antonello in crisi dopo la festa di compleanno

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 26 novembre 2022) Ad Unal, durante i prossimi episodi, i riflettori saranno puntati su Bianca Boschi e sullaa sorpresa per ildiche la ragazzina, ostinatamente, ha deciso di organizzare. La figlia di Angela e Franco si è invaghita del suo compagno di classe che, però, non sembra ricambiare il suo interesse., inoltre, è un adolescente riservato, introverso e problematico e non è molto popolare tra i suoi compagni, che non si sono mostrati molto entusiasti quando Bianca li ha invitati allaa sorpresa. La ragazzina ha maturato questa idea quandoha palesato il suo desiderio di non festeggiare il suoe ha cominciato ad organizzare laalla Terrazza per ...