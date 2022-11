Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Ines stare ad almeno 13 numero dei Dispersi che risultano al momento per la frana che ha travolto stamane all’alba a Casamicciola mentre continuano le ricerche da parte dei soccorritori 3D persi ci sarebbe anche una 25enne una famiglia composta da moglie mariti o neonato attualmente nella zona di via celario Casamicciola Sistina che ci siano almeno 30 famiglie intrappolate nelle proprie case che sono state travolte dal fango che sono senza acqua e senza luce si tratta di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte la strada che porta le loro abitazioni via Santa Barbara attualmente impraticabile per il fango i Marti detriti che la costruiscono e si sta provando a liberarla diverse macchine movimento terra Idrovore alcune persone sono bloccate ...