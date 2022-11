Sicurezza | arriva anche in Metropolitana la linea per i cellulari

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmenteladi Napoli avrà la copertura per far funzionare sottoterra inelle stazioni, lungo le banchine e nei treni. Ne dà notizia una nota del Comune che annuncia l’accordo tra Palazzo San Giacomo, l’azienda dei trasporti Anm e la società Cellnex. Le parti hanno definito il contratto-concessione che consentirà la progettazione, la realizzazione e l’esercizio da parte della società Cellnex Italia di un’infrastruttura DAS (Distributed Antenna System), una soluzione tecnologica multi-operatore per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare, all’interno della1. Cellnex Italia ha già realizzato e da sempre gestisce la copertura cellulare delladi Milano e fa parte del gruppo Cellnex Telecom, principale operatore di ...

