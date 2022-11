OnePlus 11 | due colorazioni che non sorprendono per il futuro top di gamma

Secondo un tipster, il11 sarà lanciato inopzioni di colore: Matte Black (nero opaco) e Glossy Green (verde lucido). Queste informazioni provengono da Max Jambor , che di solito è molto preciso quando si tratta ...... sono previstemodalità di pagamento : in un'unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 66,60 euro ognuna. Vediamo insieme quali specifiche e caratteristiche dispone. Il...Le specifiche per il prossimo OnePlus Ace 2 sono trapelate, rivelando quello che sembra essere un cambiamento nel processore ...Mancano pochissimi giorni al termine della settimana del Black Friday, quindi se siete propensi all’acquisto di un nuovo smartphone, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, non perdetev ...