Mondiali | Luis Enrique | Germania è la squadra più simile a noi

(Di sabato 26 novembre 2022) La"è lapiùalla Spagna perché, come noi, cerca di giocare sempre in attacco: sarà una grande sfida". Così il tecnico delle Furie Rosse,, presenta il big match ...

Così il tecnico delle Furie Rosse,Enrique, presenta il big match della prima fase dei. Domani, alle ore 20 italiane, gli iberici affronteranno i tedeschi, partendo da un vantaggio in ...E a chi gli chiede chi sia il punto di riferimento della nazionale,Enrique cavalca ancora l'onda: "Sicuramente Ferran, non potrei rispondere diversamente altrimenti mia figlia mi taglia la ..."Come reagirei se Ferran Torres esultasse con il gesto del ciuccio Lo metterei in tribuna, non giocherebbe più". Il ct della Spagna Luis Enrique 'avverte' l'esterno del Barcellona, fidanzato con la s ..."Il mio nervo asturiano esce nei momenti di difficoltà, sono proprio un cogl...", le parole del tecnico della Roja in conferenza stampa ...