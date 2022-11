(Di sabato 26 novembre 2022) Ormai dovrebbero averlo capito tutti che ilnon porta sfortuna, eppure ancora oggi questa antica superstizione, risalente al Medioevo, riesce a creare pregiudizi nei confronti del bellissimo felino dal passo elegante e fiero come una pantera. Nessun cataclisma è pronto a scatenarsi se un micio dal manto scuro vi attraversa la strada, ma per chiarirlo meglio in molti paesi del mondo si festeggia la Giornata Internazionale delcon varie iniziative promosse da diverse realtà solidali, tra le quali l’associazione “Pet Carpet – ente culturale e educativo per la salvaguardia degli animali e dell’ambiente”, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, che ha deciso di dare vita ad un progetto di sensibilizzazione più ampio in grado di ricordare all’opinione pubblica i veri pericoli della strada, in ...

Tua City Mag

Arriva il festival 'Mi fa unilNero' Evento contro i luoghi comuni in difesa degli animali (non solo i felini neri) e per la sicurezza stradale. Pet Carpet, Polizia di Stato, Fnovi e Anmvi insieme per una campagna ...Arriva il festival "Mi fa unilNero", contro i luoghi comuni in difesa degli animali (non solo i felini neri) e per la sicurezza stradale. Pet Carpet, Polizia di Stato, Fnovi e Anmvi insieme per una campagna ... Mi fa un baffo il gatto nero: l’evento contro l’ignoranza e per la sicurezza Dopo il Gatto nero Day, che abbiamo festeggiato il 17 novembre, arriva il festival “Mi fa un Baffo il Gatto Nero” istituito contro i luoghi comuni, in difesa degli animali e per la sicurezza stradale.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...