Maltempo a Ischia | frane a Casamicciola | 4 dispersi Uomo trascinato in mare e salvato

(Di sabato 26 novembre 2022) Un frana ha travolto alcune auto trascinandole fino al, in localitàTerme. Questa mattina intorno alle 5 una frana partita dalla parte alta di Via Celario ha...

Allerta meteo in Campania, situazione critica a Casamicciola. Auto trascinate fino al mare, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...- Allagamenti e fango hanno travolto una parte dell'isola, dopo le abbondanti piogge della notte. A Casamicciola le auto sono finite in mare. Due persone sono state salvateIl comando Carabinieri non conferma ancora che sono state vittime perché questa volta i soccorsi sono talmente difficili che non sono ancora riusciti a raggiungere il punto indicato dove potrebbe ...Alcune case sono state sventrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive dal fango. L'isola verde è praticamente divisa in due.