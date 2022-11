Lorenzo Lucca | «Non leggo i giornali Leggerli può intaccare le prestazioni di un calciatore»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Sportweek intervista. Classe 2000, dopo i primi calci nel Torino, si trasferisce al Chieri, poi all’Atletico Torino, finché a luglio 2017 viene acquistato dal Vicenza ed esordisce in C. A gennaio 2020 passa al Palermo, in D, a luglio dell’anno seguente fa il salto in B, al Pisa. Il 4 agosto di quest’anno viene acquistato dall’Ajax in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, diventando il primo italiano a giocare per i Lancieri. «Per indole sono un tipo che cerca di fare innanzitutto grande autocritica. Un aspetto che mi ha aiutato a raggiungere i miei traguardi, restando fedele a me stesso». In che modo? «Cercando di fare al meglio le cose semplici ma soprattutto continuando a essere ildi sempre. Penso di non essere cambiato e di aver ancora oggi lo stesso atteggiamento di quando ero in D. ...