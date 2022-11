Finals Coppa Davis 2022 | risultati e classifiche

(Di sabato 26 novembre 2022) Ie ledelledi. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna) mentre la superficie è il veloce indoor. Si parte nella giornata di martedì 22 novembre con il primo quarto di finale per terminare domenica 27 con la finale, al termine di cui verrà assegnata la prestigiosa Insalatiera ad una delle otto Nazionali ai nastri di partenza. Presente anche l’Italia di Filippo Volandri che, contro gli USA, dovrà fare a meno degli infortunati Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il capitano punta tutto su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e sul doppio composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Tante, oltre agli azzurri ed agli Stati Uniti, le pretendenti alla vittoria finale, su tutte il Canada di Felix Auger-Aliassime ...

