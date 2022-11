Esplosione a Bagnara Calabra | Domenico morto a 50 anni | lo scoppio provocato da una bombola a gas

È di un morto e due feriti il bilancio della forteavvenuta sabato aCalabra , in provincia di Reggio Calabria . A causare lo scoppio, avvenuto in una costruzione di legno con tetto in lamiera nella frazione Favazzina, sarebbe stata ......del Fuoco una richiesta di intervento a seguito di unacon conseguente incendio di un edificio ad un piano fuori terra adibito a deposito di merce varia sito in via Pezzolo di...È di un morto e due feriti il bilancio della forte esplosione avvenuta sabato a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. A causare lo scoppio, avvenuto in una costruzione ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...