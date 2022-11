'Non ci sono comunicazioni ufficiali su morti e dispersi'. A parlare al Sir è il vicario generale della diocesi di Ischia,Pugliese, circa la situazione di emergenza a Casamicciola, in seguito a frame e smottamenti. 'Ci sono case che non è stato ancora possibile raggiungere per il fango - spiega il vicario ...Gino spiega che la Diocesi di Ischia ha mobilitato la Caritas per la prima accoglienza. BLACK ... Il Sindaco MetropolitanoManfredi, fin dalle prime ore della mattinata, sta seguendo l'...Don Gaetano: “Qui a Casamicciola case isolate sotto la frana. Senza un piano regolatore hanno costruito ovunque” Parroco di Sant’Antonio:«La pioggia continua è una corsa contro il tempo per liberare l ...PRATA – Abusi sessuali su un 13enne, condannato don Livio Graziano fondatore di una cooperativa ... nominati dalla difesa dell’imputato – rappresentata dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gianpiero De ...