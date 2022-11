De Bruyne e il suo stipendio | “Io pagato troppo? No e vi spiego perché…”

la Repubblica

Kevin De( Belgio ): Ha vinto il premio MVP, all'esordio con il Canada, ritenendo però di ... Per poter timbrare al meglio questoultimo Mondiale, deve permettere alla squadra di fare un ...... anche se può comunque contare su un top assoluto come Dee su un gruppo con esperienza ... proprio come ilbomber Valencia (8) . Flop: Argentina e Germania, è già dentro o fuori Due grandi ... De Bruyne: "Il Belgio non è il City, devo adattarmi". Martinez: "Vuole solo il nostro bene" Il fantasista belga del Manchester City e del Belgio ha parlato delle elevate cifre nel mondo del calcio e del suo stipendio.Risponde De Bruyne (LaPresse) Intervenuto in diretta tv ... il quale oggettivamente supera ormai la maggior parte dei suoi colleghi sia più giovani che maggiormente navigati: “Erling è un giocatore ...