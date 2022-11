Conte | senti Terry sul futuro di Kane | 'Non vincerà nulla al Tottenham' VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) L'ex difensore del Chelsea, Johnmette in dubbio ildell'attaccante inglese Harry: "Alnon...

Yahoo Eurosport IT

Quando in aprile vide un servizio di Report su un presunto 'complotto' per favorire la caduta del governo2 e contattò la redazione attraverso la mail indicata sulla pagina Facebook del ...... giornalista, infine patron della corsa, gli si avvicinò, incuriosito proprio dal fez: 'Non...(ben più del doppio del record dell'epoca) ma rassicurando - l'importante è partecipare - il... Qatar già eliminato dai Mondiali: eguagliato un record negativo Incontro a Viareggio nel centro sportivo del figlio dell'ex allenatore bianconero. Ciro Ferrara: "Non siamo riusciti a smettere di raccontarci ...