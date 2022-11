Argentina-Messico oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di sabato 26 novembre 2022) Stiamo entrando nel vivo della seconda giornata dei gironi al Mondiale diin Qatar. Settima tornata di gare, che si chiude con una sfida che mette tanta carne al fuoco tra l’di Leo Messi ed ilguidato da Hirving Lozano. L’albiceleste è già spalle al muro dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Arabia Saudita: il commissario tecnico Lionel Scaloni ha tracciato la strada, la sua seleccion dovrà immediatamente rialzarsi per confermare tutte le aspettative sul suo gruppo, dato da molti come uno dei favoriti alla vittoria finale grazie anche alla lunghissima striscia di imbattibilità con cui arrivava in Qatar. Ilnon ci sta a fare da sparring partner; tenuto in piedi dal monumento Ochoa, che ha parato un rigore nel pari a reti bianche con la Polonia, la Tricolor sa di avere in mano il proprio ...

