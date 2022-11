Wanda Nara | lato A in bella vista | lo specchio mostra tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 novembre 2022) La bellezza diè decisamente travolgente; impossibile non restare incantati di fronte ad una donna del genere. Per quanto concerne l’aspetto professionale non possiamo non menzionare il fatto di essere stata opinionista sia a Tiki Taka, programma calcistico dove ha avuto una discussione con Antonio Cassano (protagonista, insieme a Vieri, Adani e Ventola, della BoboTv) sia al Grande Fratello Vip; nel reality più seguito d’Italia,insieme a Pupo aveva il compito di commentare le vicende degli inquilini della casa di Canale cinque. Nel parlare di, però, dobbiamo citare per forza di cose il discorso sentimentale e quanto successo con Icardi; iniziamo da due momenti di difficoltà. Il primo dopo il presunto tradimento dell’ex centravanti dell’Inter con China ...