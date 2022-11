Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)DEL 24 NOVEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. RIPRISTINATA LA VIABILITA’ SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPREOS IL TRATTO URBANO DELLATERAMO E IL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA OLGIATA A LA STORTA A SUD DELLA CAPITALE CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTELNO VERSO LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E SABATO, LE METROPOLITANE A, B, B1 E C SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. DA RICORDARE CHE, PROPRIO IL VENERDÌ E IL SABATO, I LAVORI SERALI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO A, SONO SOSPESI. CONCLUSO IL SERVIZIO DELLE METRO, COME OGNI NOTTE ...