Storia di una Gabbianella e di un gatto | al Granarone lettura teatralizzata per bambini di Cerveteri

(Di venerdì 25 novembre 2022)– Un meraviglioso appuntamento per imercoledì 30 novembre all’interno dell’Aula Consiliare del. Alle ore 17:00 la Biblioteca Comunale Nilde Iotti insieme all’Associazione Culturale Margot Theatre, con il sostegno e il contributo della Regione Lazio, presentano ladella “di unae di unche le insegnò a volare”, rivisitazione del capolavoro indiscusso di Luis Sepulveda, scrittore, giornalista, sceneggiatore, poeta, regista e attivista cileno recentemente scomparso. Un’occasione per trasmettere ai più piccoli, guidati dall’arte e dalla teatralità di Margot Theatre, un messaggio di amore universale, dove la fratellanza, la cura e il rispetto degli altri e dell’ambiente, siano ...

