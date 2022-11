Sicurezza sul lavoro e innovazione | ecco la ricerca ' Made in Inail'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Labitalia) - A più di 60 anni dalle prime sperimentazioni condotte dall'Istituto, oggi al Gazometro Ostiense di Roma si apre il Forum dellain', in cui saranno presentati alcuni dei progetti più significativi ad alto valore tecnologico sviluppati in collaborazione con partner strategici del mondo accademico e scientifico e con il sistema delle imprese e delle rappresentanze dei lavoratori. L'impegno dellain', in particolare, si concretizza in tecniche e strumenti al servizio di una prevenzione più efficace, di una riabilitazione e un reinserimento più rapidi e di una riduzione dei costi sociali e sanitari che derivano da infortuni e malattie professionali, in linea con il Quadro strategico dell'Ue in materia di salute e ...