Onana | «Camerun sconfitto ma abbiamo fatto bene»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Come tutte le africane, ilnon ha brillato ed è uscitonella gara d’esordio con la Svizzera. Il portiere dell’Internon si è nascosto a fine gara e ha dato la sua interpretazione sull’1-0 per i rossocrociati. Le sue dichiarazioni: A COSA SI DEVE IL CALO NELLA RIPRESA – «Alla qualità degli avversari e al gol incassato: ci ha tolto fiducia. Non eravamo sicuri se spingere o restare coperti». SOMMER MIGLIORE IN CAMPO – «La cosa dimostra che». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il portiere camerunese dell'Inter, Andréha dichiarato in un'intervista a SportWeek , il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta ...- 'La sconfitta con la Svizzera ...Ad inizio secondo tempo Shaqiri cerca e trova il suo compagno Embolo che, lasciato solo al centro dell'area, infila. Il gol spegne l'euforia delche rischia in più occasioni di subire ...La seconda giornata del Gruppo G metterà di fronte Camerun e Serbia, entrambe sconfitte all'esordio rispettivamente contro Svizzera e Brasile. Le due Nazionali proveranno ad ottenere il primo successo ...Il portiere camerunese dell'Inter, André Onana ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport: "Handanovic è un gigante, mi tolgo il cappello.