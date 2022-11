“Non potete farle questo” Nikita Pelizon | l’aggressione e poi le lacrime | caos al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Al GF Vip 7è scoppiata ine tutti sono rimasti molto amareggiati da questa situazione. In particolare, i seguaci della concorrente si sono schierati apertamente dalla sua parte e hanno puntato il dito contro chi l’ha fatta soffrire maledettamente. Inizialmente lei sembrava avesse reagito normalmente ad un brutto episodio, ma poi il crollo emotivo c’è stato e il pianto è stato una naturale conseguenza. A supportarla ci ha pensato George Ciupilan, che ha ricevuto tantissimi complimenti dal pubblico. In una delle tante giornate del GF Vip 7,non ha retto e l’emozione l’ha travolta improvvisamente e definitivamente. Lesono uscite copiose e ci è voluto l’intervento del compagno di avventura per provare a far migliorare il suo morale. ...