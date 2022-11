Finals Coppa Davis 2022 | Croazia-Australia 1-0 | Coric supera in due set Kokkinakis

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Bornabatte in due set Thanasi(6-4 6-3) e regala allail primo punto nella sfida contro l’, prima semifinale delledi. Il croato ha avuto la meglio senza problemi grazie a un break nel game conclusivo del primo set e a quello nel sesto game del secondo parziale. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV REGOLAMENTO TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTIapre con un game a 30 epareggia con qualche difficoltà portandosi a casa il primo game al servizio ai vantaggi. Tutto facile per il croato nel terzo gioco, tenuto a zero, così come per l’no in un quarto game a 15. Turno di battuta tenuto a 15 anche da ...