Eni e Bf insieme per lo sviluppo dell' agricoltura «energetica»

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) La ricerca di energia pulita e soprattutto Made in Italy è diventata ormai una priorità per l'intero mondo economico e tale resterà forse per sempre. Oltre all'eolico e al solare la ricerca sta trovando via via nuovi settori e possibilità di produzione. È proprio in quest'ottica che si inserisce l'accordo di collaborazione tra Eni e Bf per valutare lodi colture per uso energetico in Italia, recuperando terreni degradati, abbandonati o inquinati, senza per questo entrare in competizione con la filiera alimentare. "Oggi rafforziamo la collaborazione con BF per un progetto che ha grandi potenzialità per il Paese, perché punta a rigenerare aree marginali, come quelle contaminate o degradate, e allo stesso tempo promuove lorurale e l'integrazione con l'industriache sostiene la decarbonizzazione dei ...