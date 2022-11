Elite Round | un’impresa davanti al proprio popolo | Città di Eboli in Final Four di Championse se…

(Di venerdì 25 novembre 2022) Prima e unica giornata di riposo ad Aversa per l’di Champions League. Una giornata ottimale per ricaricare le batterie in vista del grane contro lo Sporting capolista e super favorito per la vittoriae nel gruppo A, con conseguente qualificazione alla, dove l’unica certezza è data dagli spagnoli del Palma, vincitori del gruppo B con una giornata di anticipo. LA SITUAZIONE – La giornata di riposo del PalaJacazzi è anche l’occasione per fare due conti sulle possibilità che hanno le Volpi di Salvo Samperi di vincere il gruppo A, unico modo per accedere alladi inizi maggio 2023 (4-5 o 5-6). La prima discriminante arriverà dalla sfida fra Uragan e Loznica, che sabato aprirà la terza e ultima giornata di ...

I rossoblù ottengono i primi tre storici punti nell'di UEFA Futsal Champions League e si giocheranno il passaggio del turno nell'ultima giornata contro i vice campioni d'Europa dello ...Nella ripresa però la musica cambia. Gli uomini di Samperi spingono sull'acceleratore da subito. Luizinho e Braga colpiscono un palo a testa in apertura di frazione, il preludio al gol di Calderolli ...Prima e unica giornata di riposo ad Aversa per l’ Elite Round di Champions League. Una giornata ottimale per ricaricare le batterie in vista del gran finale contro lo Sporting capolista e super favori ...La Feldi Eboli si rialza con una vittoria di carattere contro i serbi del Loznica-Grad 2018. In una gara quasi mai in discussione dal punto di vista del gioco, i ragazzi di Samperi si impongono per 2- ...