Disturbi specifici di apprendimento come “neorodiversità” “Docenti promuovete modi diversi di apprendere | non abbiate paura che i ragazzi vi ‘freghino” INTERVISTA al Professor Stella

(Di venerdì 25 novembre 2022) Oggi parliamo di dislessia con il Professor Giacomo Stella, già Professore ordinario di Psicologia Clinica al dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, autore di numerose pubblicazioni e direttore di numerosi corsi di perfezionamento, è membro del comitato scientifico del progetto Book in progress, del comitato tecnico-scientifico per l’attuazione della legge 170 e del comitato promotore per il Panel di Aggiornamento e revisione della Consensus Conference sui DSA. L'articolo .

Nostrofiglio

... delegata del Rettore all'Inclusione sociale, disabilità,dell'apprendimento e pari opportunità " è testimoniato ancora una volta da iniziative come questa. Si tratta di una ...... trattamento e riabilitazione deineuropsicologici nei giovani. 'Interventi di ampio ... può rappresentare un' opportunità per mobilitare fondiper la salute mentale in generale e per ... Disturbi Specifici dell’Apprendimento: possibile prevenzione Sarà inaugurato il prossimo martedì 29 novembre alle 10.30 nell’Aula Magna dell’I.I.S. Verona Trento lo Sportello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento “Spazio DSA”. Lo sportello sarà curato dall ...Sarà inaugurato il prossimo martedì 29 novembre alle 10.30 nell’Aula Magna dell’I.I.S. Verona Trento lo Sportello sui Disturbi Specifici ...